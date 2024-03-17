Эксклюзив 17 марта 2024, 12:29 «Как мы могли такое пропустить». Многодетная мать — о выборах в Донецке Третий день голосования на выборах президента проходит в праздничной атмосфере

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Президентские выборы — значимое событие для ДНР и всей России, заявила многодетная жительница Донецка, которая пришла на избирательный участок со своими детьми. В беседе с корреспондентом «360» Антоном Шестаковым она рассказала, что живущие в других регионах страны родственники также примут участие в голосовании.

«Мы впервые принимаем участие в выборах президента Российской Федерации. Как мы могли такое пропустить? Поэтому собрались всей семьей и пришли сделать свой выбор. Голосуем с бабушкой, а дети поддерживают, они хотели сделать этот выбор вместе. Мужа отправили в командировку, а так мы планировали голосовать с ним», — поделилась собеседница.

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Многодетная мать заметила, что ее родственники живут в Москве, Севастополе, Волгограде, Таганроге, Ростове, Батайске. Она связалась с ними по видеосвязи прямо с избирательного участка. Все, кто присоединился к видеоконференции, подтвердили намерение поддержать своего кандидата.

Третий день голосования в Донецке проходит в праздничной обстановке. Это подтвердила председатель избирательного участка.

«У нас популярны коллективные голосования. Шли целыми организациями, предприятиями, учреждениями 15 и 16 марта. Очень активно старшее поколение. Благодаря сотрудникам Росгвардии на участке обеспечены беспрецедентные меры безопасности. Но у нас сознательные граждане, они не допустят провокаций», — подытожила представитель УИК.

Ранее жительница освобожденной Авдеевки выразила надежду, что с приходом России наступит новая жизнь. Пенсионерка голосовала со слезами на глазах.