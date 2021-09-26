Кадыров установил мировой рекорд на выборах в Чечне

Чеченский лидер Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав максимальное количество голосов на выборах главы республики. Об этом со ссылкой на данные международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» сообщил телеканал «Грозный».

Кадыров на прошедших выборах в Чечне заручился поддержкой 99,7% избирателей. Это стало рекордным показателем по числу голосов на региональных выборах.

Явка в Чечне тоже стала самой высокой в России. Она составила 94,42%.

От «Справедливой России — За правду» в Чечне баллотировался Иса Хаджимурадов, который получил 0,15% голосов. Представитель КПРФ Халид Накаев — 0,12% голосов.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

Кадыров ранее в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным рассмеялся, когда озвучивал результаты голосования на думских выборах в Чечне. Кадырова рассмешило количество голосов, которые в республике набрали КПРФ и ЛДПР.

Накануне Кадыров в ходе встречи глав субъектов с Путиным заявил, что благодаря личному содействию и участию президента в Чечне удалось победить терроризм.