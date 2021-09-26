Кадыров со смехом озвучил результаты выборов в Чечне

Во время видеоконференции на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров не смог сдержаться, и рассмеялся, когда озвучивал результаты голосования на выборах в Чечне.

Запись его речи появилась в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас в республике „Единая Россия“ получила 96 процентов, КПРФ — 0,75 процента, а ЛДПР — вообще ниже того», — сказал глава республики.

По словам Кадырова, результаты выборов стали следствием проделанной большой совместной работы.

Глава государства ответил, что цифры могут показаться нереалистичными, но, если взглянуть на проделанную в регионе работу, в частности, обновление Грозного, мотивы избирателей становятся понятны.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 24 сентября объявила, что партия «Единая Россия» получила в Госдуме 324 места, КПРФ — 57, а ЛДПР — 21 мандат.