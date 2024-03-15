Важное 15 марта 2024, 16:13 Явка на выборах президента России превысила 23% к 16:00 ЦИК: явка на выборах президента 15 марта достигла 23,02% к 16:00 РИА «Новости»

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Явка избирателей на президентских выборах в первый день голосования достигла 23,02%, по данным на 16:00. Об этом сообщил ЦИК России.

По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, на данный момент на выборах президента проголосовали почти 27 миллионов человек. На избирательных участках зарегистрировали от 100 до 150 испорченных бюллетеней.

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В Минцифры сообщили, что на платформе для ДЭГ проголосовал уже каждый второй зарегистрированный избиратель. На 16:00 по московскому времени система дистанционного электронного голосования приняла около 2,5 миллиона виртуальных бюллетеней.

В топ регионов по участию в ДЭГ вошли Камчатский, Алтайский и Пермский края, Томская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская, Липецкая и Белгородская области, а также Чувашия.

Голосование на выборах президента России продлится с 15 по 17 марта. По данным ЦИК на 15:00 пятницы, явка составляла 10,99%.