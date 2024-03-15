Выборы 15 марта 2024, 15:14 Явка на 15:00 на выборах президента по стране составила 10,99% ЦИК: на 15:00 15 марта явка на выборы составила 10,99% РИА «Новости»

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Явка на выборы президента России, по данным на 15:00, в целом по стране составила 10,99%. Такие данные представили в ЦИК РФ.

В Московской области по состоянию на 15:00 на избирательных участках проголосовали 772 516 человек (13,57%), с помощью ДЭГ — 272 456 человек (31,54%), сообщили в региональном избиркоме.

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Выборы президента России в этом году впервые проходят в формате многодневного голосования. Оно продлится с 15 по 17 марта.

Также предусмотрено дистанционное электронное голосование. По информации Минцифры, в нем приняли участие уже более трети участников, которые подавали заявку, чтобы голосовать таким способом.

За 13 часов с помощью ДЭГ в выборах приняли участие 1,6 миллиона человек. Это составило 35% от зарегистрированных на платформе пользователей, указали в ведомстве.