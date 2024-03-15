Выборы 15 марта 2024, 21:08 Явка на выборах президента России превысила 35% 15 марта ЦИК: явка на президентских выборах к 21:00 15 марта достигла 35,59% РИА «Новости»

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Явка первого дня голосования на выборах президента РФ к 21:00 составила 35,59%. Об этом сообщил ЦИК России.

По данным Минцифры, в первый день выборов президента России две трети зарегистрированных участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос на платформе ДЭГ можно до 17 марта.

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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах в формате онлайн. Электронный формат для голосования в том числе выбрали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.

Голосование на выборах президента началось в России 15 марта. Оно продлятся до 17 марта включительно.