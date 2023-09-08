08 сентября 2023, 22:11
Первый день голосования в Подмосковье прошел без явных нарушений
Секретарь избиркома МО Фурс: первый день голосования прошел без особых нарушений
Первый день голосования в Московской области прошел без явных нарушений. Об этом заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, его слова опубликовали в Telegram-канале медиа-центра Московской области ЕДГ 2023.
Он отметил, что на горячую линию Мособлизбиркома поступило 220 обращений. Из них 178 были связаны с уточнением номеров избирательных пунктов, 24 — с вопросами о дистанционном голосовании, 12 раз спрашивали об организации выборов вне помещений для голосования, три обращения были о назначении наблюдателей и три вопроса насчет голосования избирателей, зарегистрированных по месту пребывания в Подмосковье.
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По словам Руслана Фурса, в этом году организовали сервис психологической помощи для участковых и работников территориальных комиссий. К нему подключили пять специалистов.
«Цель сервиса — получение оперативной помощи, консультации, сохранение ментального баланса в период этих эмоциональных дней», — сказано в сообщении.
Фурс отметил, что сервис будет вести работу круглосуточно на протяжении трех дней. Для обращения в службу следует позвонить по номеру горячей линии Мособлизбиркома.
Ранее в Московской области закончился первый день голосования. Все избирательные участки в Подмосковье закрыли в 20:00. Выборы в регионе будут проводить до 10 сентября включительно. В этом году в области впервые ввели дистанционный способ электронного голосования (ДЭГ).
В выборах принял участие даже Человек-паук. Им оказался аниматор в Егорьевске, который решил проголосовать без отрыва от работы. Анимационная программа, на которой работал молодой человек, проходила недалеко от избирательного пункта. Мужчина отметил, что голосование прошло быстро, при себе главное иметь паспорт.
Единый день голосования
Выборы
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
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