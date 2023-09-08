Выборы 08 сентября 2023, 22:11 Первый день голосования в Подмосковье прошел без явных нарушений Секретарь избиркома МО Фурс: первый день голосования прошел без особых нарушений РИА «Новости»

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Первый день голосования в Московской области прошел без явных нарушений. Об этом заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, его слова опубликовали в Telegram-канале медиа-центра Московской области ЕДГ 2023.

Он отметил, что на горячую линию Мособлизбиркома поступило 220 обращений. Из них 178 были связаны с уточнением номеров избирательных пунктов, 24 — с вопросами о дистанционном голосовании, 12 раз спрашивали об организации выборов вне помещений для голосования, три обращения были о назначении наблюдателей и три вопроса насчет голосования избирателей, зарегистрированных по месту пребывания в Подмосковье.

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По словам Руслана Фурса, в этом году организовали сервис психологической помощи для участковых и работников территориальных комиссий. К нему подключили пять специалистов.

«Цель сервиса — получение оперативной помощи, консультации, сохранение ментального баланса в период этих эмоциональных дней», — сказано в сообщении.

Фурс отметил, что сервис будет вести работу круглосуточно на протяжении трех дней. Для обращения в службу следует позвонить по номеру горячей линии Мособлизбиркома.

Ранее в Московской области закончился первый день голосования. Все избирательные участки в Подмосковье закрыли в 20:00. Выборы в регионе будут проводить до 10 сентября включительно. В этом году в области впервые ввели дистанционный способ электронного голосования (ДЭГ).

В выборах принял участие даже Человек-паук. Им оказался аниматор в Егорьевске, который решил проголосовать без отрыва от работы. Анимационная программа, на которой работал молодой человек, проходила недалеко от избирательного пункта. Мужчина отметил, что голосование прошло быстро, при себе главное иметь паспорт.