Избирательные участки в Москве подготовили к приему граждан

В Москве к приему граждан готовы избирательные участки и система онлайн-голосования. Они будут работать работать 17–19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени

«Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему людей. Москвичи в этом году выбирают депутатов Государственной Думы, Московской городской Думы, а также муниципального совета района Щукино», — сообщили в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

В этом году 5 572 235 столичных избирателей проголосуют на избирательных участках, а 2 014 765 отдадут свой голос в электронном формате.

В общественном штабе отметили, что готовы к наблюдению за выборами. Центром наблюдения за выборами станет центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», где будут собирать всю информацию о происходящем на участках. Сложные случаи будет разбирать группа разбора, при необходимости на место возможного нарушения направится мобильная группа штаба.