16 марта 2024, 20:15
Избирательные участки Подмосковья закрылись на ночь
Мособлизбирком: в Подмосковье закрылись избирательные участки
Завершился второй день голосования на выборах президента России. В Московской области закрылись все избирательные участки, сообщил Мособлизбирком.
Участки прекратили работу в 20:00. На ночь для обеспечения сохранности бюллетени из стационарных ящиков перенесли в сейфы.
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Явка в Подмосковье к вечеру 16 марта достигла 48,87% на избирательных участках и 89,7% — в системе дистанционного электронного голосования. В выборах приняли участие 2 604 665 и 774 867 человек соответственно.
На избирательных участках в Подмосковье проголосовали летчик-космонавт Гагаринского отряда Борис Волынов, чемпионка мира по самбо Карина Черевань и боксер Александр Поветкин и другие.
Первые результаты выборов президента начнут оглашать 17 марта после закрытия последнего участка в Калининграде.
ЦИК РФ
Выборы президента — 2024
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