Выборы 16 марта 2024, 19:21 ЦИК анонсировал первые результаты выборов президента Зампред ЦИК Булаев: первые результаты выборов огласят 17 марта после 21:00 РИА «Новости»

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Результаты голосования на выборах президента России начнут оглашать 17 марта после закрытия всех избирательных участков. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Первые результаты после 21:00. Так по закону», — сказал он.

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Итоги выборов можно публиковать, когда закроется последний избирательный участок, объяснил он. Булаев уточнил, что в 20:00 (21:00 по московскому времени) завершится голосование в Калининграде.

Явка на выборах президента России днем 16 марта, во второй день голосования, превысила 50%. На избирательных участках зарегистрировали 214 безвозвратно испорченных бюллетеней. Россияне поливали их жидкостью, а в некоторых случаях пытались поджечь.

Депутаты предложили к следующим выборам разработать закон и ужесточить наказание за срыв голосования.