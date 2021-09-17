Избирательные участки начали работать в Москве и Подмосковье

Избирательные участки открылись в Москве и Московской области. Также работает система онлайн-голосования. Выборы разных уровней проходят в России с 17 по 19 сентября.

«Система онлайн-голосования и избирательные участки готовы к приему людей. Москвичи в этом году выбирают депутатов Государственной Думы, Московской городской Думы, а также муниципального совета района Щукино», — сказано в сообщении общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в Telegram.

Уточняется, что в этот раз 5 572 235 москвичей проголосуют на избирательных участках, еще 2 014 765 сделают это в электронном формате.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет следить за чистотой и легитимностью голосования на участках, так и Сети. Центр наблюдения за выборами расположен в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Туда будут приходить все данные о происходящем на участках.

«Со сложными случаями разберется группа разбора, а в если потребуется, то на место возможного нарушения направится мобильная группа штаба», — сказано в сообщении.

Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Голосование стартовало с Камчатки. После этого участки заработали в Хабаровском крае, Приморском крае, Еврейской автономной области, Амурской области, Якутии и Забайкалье.