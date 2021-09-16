Голосование на выборах депутатов Госдумы в России началось

Голосование на выборах депутатов Государственной думы началось в России. Первые участки открылись в регионах Дальнего Востока.

«Я уверена, что у наших избирателей есть из кого выбрать: и в партийном смысле, и в индивидуальном», — привел ЦИК РФ слова главы комиссии Эллы Памфиловой.

Раньше, чем в Москве, участки откроются на Камчатке и Чукотке — в 23:00 по московскому времени 16 сентября. С 00:00 17 сентября начнут голосовать Сахалинская и Магаданская области. С 01:00 — Хабаровский край, Приморье и ЕАО. В 02:00 по Москве избирателей будут ждать в Амурской области, Забайкальском крае и в Якутии.

В Иркутской области и Бурятии участки откроют свои двери в 03:00 по московскому времени. Через час они заработают в Туве, Красноярском и Алтайском краях, в республике Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Хакасии.

Омская область начнет голосовать в 05:00 по Москве, а в 06:00 — Уральский федеральный округ, Башкирия, Оренбургская область и Пермский край. Голосование в Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях стартует с 07:00.

В Госдуму по всей стране выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, еще 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть 5% барьер. Порог явки избирателей не установлен.

Чечне, Хабаровскому краю, Туве, Мордовии, Тверской, Тульской, Ульяновской, Пензенской и Белгородской областям предстоит выбрать губернаторов. Свои парламенты выберут в 39 регионах, в том числе Дагестан, Санкт-Петербург, Ленобласть, Подмосковье, Приморье, Ставрополье, Красноярский край, Свердловская, Нижегородская, Калининградская и Тюменская области.

Голосование продлится три дня — с 23:00 16 сентября (откроются участки на Камчатке и Чукотке) до 21:00 19 сентября (закроются — в Калининградской области). Участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Проголосовать в онлайн-режиме можно в семи российских регионах с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября — в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.