Выборы 07 сентября 2023, 14:27 Итоги выборов в регионах будут подводить по собственному времени Замминистра Качанов: итоги ДЭГ в регионах подведут по разным часовым поясам РИА «Новости»

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Итоги дистанционного электронного голосования в регионах на сентябрьских выборах в 2023 году будут подводить по разным часовым поясам. Такое заявление сделал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов на открытии инфоцентра ЦИК.

«Важный нюанс — часовые пояса. В каждом отдельном часовом поясе будет проходить подведение итогов по своему времени», — сказал он.

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Качанов добавил, что требования информационной безопасности в ДЭГ жесткие. Специалисты проводили мероприятие с подключением белых хакеров и искали недостатки, которые устранили за считаные дни.

«Делают все, чтобы не было возможности вмешаться в процесс дистанционного голосования», — подчеркнул Качанов.

Ранее в ЦИК началось разделение ключей шифрования — главная процедура перед началом дистанционного электронного голосования. Их разделят на семь частей: пять из них передадут парламентским партиям, по одной — в ведение Центризбиркома и ТИК ДЭГ.