Выборы 07 сентября 2023, 14:08 «Важно, чтобы все было секретно». Разделение ключей шифрования ДЭГ началось в ЦИК Ключи шифрования результатов ДЭГ разделили на 7 частей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ЦИК проходит разделение ключей шифрования — главная процедура перед началом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ключ разделят на семь частей: пять из них передадут парламентским партиям, по одной — в ведение Центризбиркома и ТИК ДЭГ, рассказал глава территориального избиркома по электронному голосованию Олег Артамонов.

«Будут два цифровых ключа. Первый ключ зашифровывает бюллетень, бюллетень со смартфона отправляется уже в зашифрованном виде. Второй ключ — расшифрования. Важно, чтобы никто не имел доступа к ключу до окончания голосования. Каждый год комиссия принимает решение о разделения ключа шифрования на части и раздачи частей на партии, движения, организации», — рассказал Артамонов.

Реклама

Он добавил, что боксы находятся под круглосуточным наблюдением. Во время трансляции, которая ведется на сайте ЦИК и портале для видеонаблюдения, все желающие могут убедиться, что к боксам никто не прикасался.

Боксы будут открывать под камерами в воскресенье, после окончания голосования. Причем результаты поступят в течение максимум двух часов после его завершения.

Никаких утечек

«Это уникально в практике ТИК ДЭГ. В прошлом году Томск и Калининград ждали результатов пять часов, но в этом году такого не будет, будет быстрее», — подчеркнул Олег Артамонов.

При этом, как заметил председатель ЦИК Николай Булаев, «маленькие» выборы — самые сложные для системы ДЭГ.

После проверки ноутбуков и токенов, Артамонов первым прикоснулся к ноутбуку — взял ключ для его запуска, флешку, кейс с семью токенами, затем открыл кейс и передал содержимое оператору системы Ростелеком. На кейсе будут только его отпечатки пальцев. Ноутбуки не подключали к розетке, чтобы информация не передалась через сеть питания.

«Крайне важно, чтобы до окончания голосования в каждом часовом поясе все было секретно. Информация не должна никуда утечь», — заметил Артамонов.

Сотрудник Ростелекома установит токены и запустит процедуру шифрования и расшифрования.

Сейчас уже готов первый ключ для зашифровки бюллетени на Камчатке. Он остался у Артамонова, тот положил его в сейф-пакет, после чего глава ЦИК Элла Памфилова поместила ключ в ячейку и расписалась.