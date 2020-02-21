Идею депутата Рады о выборах в Крыму оценили в Госдуме

«Предложение украинского депутата о проведении выборов на границе с Крымом — это всего лишь желание пробиться на медиаплощадки, а само действие (выборы) с треском провалить», — подчеркнул Бальбек.

Депутат заметил, что власть Украины «строит стратегию по ментальному возвращению жителей полуострова в поле Украины». Однако, по его мнению, руководство Незалежной упустило нужный момент еще в 2014 году.

«Так что избирательные участки на границе можно открыть, но лишь для того, чтобы они сработали вхолостую», — резюмировал Бальбек.

Ранее Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец предложила вариант украинских выборов в Крыму. Она призвала организовать «специальные точки» на границе с полуостровом, где жители смогут проголосовать.