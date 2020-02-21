    21 февраля 2020, 11:29

    Идею депутата Рады о выборах в Крыму оценили в Госдуме

    Ольга Ситникова

    Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на предложенный депутатом Верховной рады вариант украинских «выборов» в Крыму. Об этом сообщил сайт RT.

    «Предложение украинского депутата о проведении выборов на границе с Крымом — это всего лишь желание пробиться на медиаплощадки, а само действие (выборы) с треском провалить», — подчеркнул Бальбек.

    Депутат заметил, что власть Украины «строит стратегию по ментальному возвращению жителей полуострова в поле Украины». Однако, по его мнению, руководство Незалежной упустило нужный момент еще в 2014 году.

    «Так что избирательные участки на границе можно открыть, но лишь для того, чтобы они сработали вхолостую», — резюмировал Бальбек.

    Ранее Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец предложила вариант украинских выборов в Крыму. Она призвала организовать «специальные точки» на границе с полуостровом, где жители смогут проголосовать.