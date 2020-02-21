Депутат из партии Зеленского придумал, как провести в Крыму выборы

Украина теоретически сможет провести выборы в Крыму. Для этого нужно создать «специальные точки» на границе с полуостровом, куда люди смогут прийти проголосовать. Что делать с этими результатами, в Киеве не знают.

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR рассказала о «теоретическом» способе крымских выборов.

«Что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос», — заметила политик.

Мошенец признала, что при любых действиях реализовать результаты местных выборов на практике будет сложно.

«Пока что, пожалуй, даже невозможно», — сказала украинский парламентарий.

Она добавила, что не представляет реальных способов проведения украинских «выборов» в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хочет провести местные выборы на всей территории Украины. Он не стал исключать из своих планов ни самопровозглашенные республики Донбасса, ни российский Крым. На полуострове слова украинского лидера сочли глупостью.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Большинство избирателей республики и Севастополя решили, что полуостров должен войти в состав РФ. В Киеве до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.