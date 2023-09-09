Выборы 09 сентября 2023, 17:22 Гроссмейстер Сергей Карякин проголосовал на выборах губернатора в Подмосковье Шахматист Сергей Карякин назвал удобной систему электронного голосования

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Шахматист Сергей Карякин проголосовал на выборах в Подмосковье. Спортсмен высоко оценил удобство системы электронного голосования.

«Должны быть какие-то запасные методы для тех, кто не может физически присутствовать по месту жительства. Электронное голосование облегчает жизнь. Для каждого оно самое удобное», — отметил Карякин.

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Шахматист рассказал, как во время выборов президента России он оказался на соревнованиях в Германии. Большое расстояние не стало помехой для выполнения гражданского долга.

«Сейчас я находился дома, поэтому мне было несложно сюда приехать и проголосовать. Но когда в последний раз были выборы президента, я находился на шахматном соревновании в Германии. Я пришел в посольство, проголосовал, все было нормально», — сообщил спортсмен.

Ранее о своем первом опыте участия в выборах рассказала студентка медицинского вуза, проживающая в Волновахе. Она призвала сверстников улучшать жизнь в ДНР и поучаствовать в голосовании.