Выборы 10 сентября 2023, 16:25 «Гордимся вами». Памфилова оценила роль международных наблюдателей на выборах в России Памфилова поблагодарила международных наблюдателей, приехавших в Россию РИА «Новости»

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила благодарность наблюдателям, которые прибыли для контроля за избирательным процессом из других стран. Специалисты пошли на это, несмотря на антироссийскую риторику, которой придерживается часть государств, и продолжающееся давление, подчеркнула она.

«Я очень рада с вами очно встретиться. Хочу сказать: огромное спасибо за то, что вы, несмотря на всю ту антироссийскую атмосферу, на тот прессинг и давление, приехали пообщаться с реальными людьми, заглянуть в их глаза», — отметила Памфилова.

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Благодаря этому, как подчеркнула председатель ЦИК, наблюдатели из других стран смогут сделать реальные выводы о происходящем в России избирательном процессе.

«Мы восхищаемся вами и гордимся. Приглашаю вас как международных наблюдателей в любую точку России при проведении выборов президента Российской Федерации», — заключила она, подчеркнув, что в стране сделали очень многое, чтобы выборы были чистыми, честными и открытыми.