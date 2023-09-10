10 сентября 2023, 16:25
«Гордимся вами». Памфилова оценила роль международных наблюдателей на выборах в России
Памфилова поблагодарила международных наблюдателей, приехавших в Россию
Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила благодарность наблюдателям, которые прибыли для контроля за избирательным процессом из других стран. Специалисты пошли на это, несмотря на антироссийскую риторику, которой придерживается часть государств, и продолжающееся давление, подчеркнула она.
«Я очень рада с вами очно встретиться. Хочу сказать: огромное спасибо за то, что вы, несмотря на всю ту антироссийскую атмосферу, на тот прессинг и давление, приехали пообщаться с реальными людьми, заглянуть в их глаза», — отметила Памфилова.
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Благодаря этому, как подчеркнула председатель ЦИК, наблюдатели из других стран смогут сделать реальные выводы о происходящем в России избирательном процессе.
«Мы восхищаемся вами и гордимся. Приглашаю вас как международных наблюдателей в любую точку России при проведении выборов президента Российской Федерации», — заключила она, подчеркнув, что в стране сделали очень многое, чтобы выборы были чистыми, честными и открытыми.
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