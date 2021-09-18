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    18 сентября 2021, 11:33

    Голосующие онлайн москвичи за сутки изменили свое решение 50 тысяч раз

    Ольга Назаркина

    В первый день выборов избиратели в Москве, которые голосовали онлайн, изменили свое решение 50 тысяч раз. Главным образом переголосования касались партийных бюллетеней, рассказал руководитель московского Общественного штаба по наблюдению Алексей Венедиктов.

    Голосующие онлайн москвичи за сутки изменили свое решение 50 тысяч раз

    «Пока мы видим 50 тысяч переголосований в онлайн-формате, люди в основном переголосовывают по партийным бюллетеням. А по бюллетеням одномандатников переголосований почти нет», — процитировало Венедиктова РИА «Новости».

    За сутки в Москве почти 1,3 миллиона человек проголосовали на выборах в Госдуму онлайн. Явка по федеральному избирательному округу составила 63,3%. Общее число избирателей в Москве, зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование, составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

    Выборы в Госдуму нового созыва проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Возможность проголосовать онлайн есть в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

    Накануне выборов ЦИК разделил ключ расшифровки для электронного дистанционного голосования на восемь частей. Их снова соберут для подведения итогов не ранее 20:15 19 сентября.