Голосующие онлайн москвичи за сутки изменили свое решение 50 тысяч раз

В первый день выборов избиратели в Москве, которые голосовали онлайн, изменили свое решение 50 тысяч раз. Главным образом переголосования касались партийных бюллетеней, рассказал руководитель московского Общественного штаба по наблюдению Алексей Венедиктов.

«Пока мы видим 50 тысяч переголосований в онлайн-формате, люди в основном переголосовывают по партийным бюллетеням. А по бюллетеням одномандатников переголосований почти нет», — процитировало Венедиктова РИА «Новости».

За сутки в Москве почти 1,3 миллиона человек проголосовали на выборах в Госдуму онлайн. Явка по федеральному избирательному округу составила 63,3%. Общее число избирателей в Москве, зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование, составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

Выборы в Госдуму нового созыва проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Возможность проголосовать онлайн есть в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

Накануне выборов ЦИК разделил ключ расшифровки для электронного дистанционного голосования на восемь частей. Их снова соберут для подведения итогов не ранее 20:15 19 сентября.