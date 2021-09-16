Ключ шифрования для онлайн-голосования на выборах в РФ разделили на 8 частей

Накануне выборов ЦИК разделил ключ расшифровки для электронного дистанционного голосования на восемь частей. Их снова соберут для подведения итогов не ранее 20:15 19 сентября.

Для записи ключей использовались защищенные носители информации отечественного производства, которые применяются в том числе для записи ключа электронной цифровой подписи, сообщило РИА «Новости».

По словам председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Ильи Массуха, минимальное количество частей для сборки ключа — пять. По одной части получат представители четырех парламентских фракций, по одной — представители Общественной палаты, Минцифры, ЦИК. Еще одна одна часть осталась у ТИК ДЭГ.

Дистанционное электронное голосование пройдет с 08:00 часов по московскому времени 17 сентября до 20:00 часов 19 сентября на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru. После завершения голосования, но не раньше 20:15, части ключа снова соберут, чтобы подвести итоги ДЭГ.