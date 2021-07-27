Главврач балашихинского роддома Наталья Алимова посетила Единый центр сбора инициатив в программу «Подмосковье — территория перемен». Сбором предложений для подготовки программы развития региона занялось отделение партии «Единая Россия».

Центр начал работу 12 июля. Волонтеры принимают пожелания и идеи от жителей Подмосковья для включения в партийную программу «Единой России» по развитию региона, каждый может стать ее соавтором. Уже принято свыше 20 тысяч предложений.

Для сбора инициатив в регионе открыта горячая линия. Предложения можно оставить на специальном сайте либо прийти в центр и заполнить бланк. Главный врач роддома Балашихи при посещении центра заметила, что большая часть пожеланий связана с социальной сферой. По ее словам, особенно жителей Подмосковья волнует тема поддержки института семьи, материнства и детства.

Многие предложили расширить меры поддержки семей, в том числе выплаты на детей и возможности использования материнского капитала. В основном с такими просьбами обращаются родители-одиночки, а также бабушки и дедушки, ухаживающие за детьми.

Многие инициативы также касались сферы здравоохранения. Алимова рассказала, что жители Подмосковья хотят, чтобы в регионе обеспечили доступность первичного звена медпомощи, устранили проблемы с очередями и записью к врачу, а также трудности с получением рецептов и больничных.

«Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека — эти позиции будут отражены в программе», — сказала Алимова.

Центр сбора инициатив в программу «Подмосковье — территория перемен» будет работать до середины августа.