Волонтеры из «Единой России» приняли более 20 тысяч обращений от жителей Подмосковья

Игорь Брынцалов пообщался с волонтерами Единого центра сбора инициатив в программу «Подмосковье — территория перемен». По последним данным, принято более 20 тысяч предложений от жителей Московской области.

Единый центр сбора наказов расположен на базе регионального отделения партии «Единая Россия». Центр работает с 12 июля, волонтеры принимают наказы и пожелания жителей региона для программы «Подмосковье — территория перемен». Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил центр и пообщался с волонтерами.

«Единый центр сбора наказов работает с середины июля. Создан он для приема всех обращений, предложений и инициатив, которые поступают от жителей Московской области. Сейчас идет активная подготовка народной программы по развитию нашего региона на ближайшие пять лет „Подмосковье — территория перемен“. Организована горячая линия по сбору инициатив, свои предложения можно оставить на специальном сайте или прийти в центр сбора наказов и заполнить бланк для обращений. Формируется реестр предложений, обобщаются разные источники, осуществляется деление по направлениям –здравоохранение, образование, соцсфера, экология, городская среда и многие другие», — рассказал Брынцалов.

Лидер подмосковных единороссов уточнил, что федеральные инициативы направляются в центральный исполнительный комитет партии, инициативы регионального уровня войдут в программу «Подмосковье — территория перемен», муниципального уровня будут отправлены коллегам в общественные приемные на местах.

По данным на 22 июля, Единый центр сбора наказов, работающий ежедневно с 09:00 до 20:00, без выходных, получил около 20 тысяч предложений. Обработкой информации занимаются 30 волонтеров.

Центр работает две недели, уже видно, что больше всего жителей волнуют вопросы здравоохранения, качества питьевой воды, строительства новых детских садов. Много вопросов связано с ростом цен на социально значимые продукты питания.

Центр сбора наказов будет работать до середины августа. «Единая Россия» ждет от жителей инициативы.