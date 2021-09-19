Глава Всероссийского общества инвалидов оценил доступность участков для голосования

Вопрос безбарьерной среды с точки зрения доступности избирательных участков для людей с ограничениями уже не стоит, как показало трехдневное голосование на парламентских выборах. Об этом заявил глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

«Мы видим, что, наверное, сейчас уже стыдно говорить, что нет безбарьерной среды. Потому что это уже основа нашей политики. И вопрос безбарьерной среды с точки зрения физической доступности не стоит», — сказал Терентьев.

Участки для голосования работали на первых этажах, были установлены пандусы. Вопросы доступа для избирателей с инвалидностью были решены, заявил Терентьев. И благодаря тому, что голосование проходит три дня, у людей больше времени, чтобы прийти на участок, либо запланировать голосование на дому.

«В Московской области все проходит в целом отлично. И я надеюсь, что каждый, кто имел желание и пришел на избирательный участок, имел такую возможность реализовать свое право», — заявил Терентьев.

Информационный центр традиционно работает в Подмосковье, где каждый год проходят какие-то выборы, отметил он. Терентьев выразил надежду, что все понимают открытость выборов в России, а также то, что есть возможность оперативно реагировать, если есть какие-то нарушения. На всех участках ведется видеонаблюдение.

«Главное, что выборы проходят открыто, прозрачно — и это, наверное, самое основное для того, чтобы у человека была уверенность, что его голос будет правильно учтен», — заключил Терентьев.

Глава комиссии ОП РФ по доступной среде Диана Гурцкая ранее также признала, что голосование на участках стало доступнее и комфортнее для людей с инвалидностью.