Гурцкая отметила доступность избирательных участков для инвалидов

Голосование на избирательных участках в России стало удобнее и комфортнее для людей с инвалидностью, что подтверждают наблюдатели. Об этом на заседании в ЦИК заявила глава комиссии ОП РФ по доступной среде Диана Гурцкая.

В России насчитывается около 11 миллионов избирателей с инвалидностью, из них многим требуются особые условия при голосовании. Гурцкая уточнила, что речь идет в том числе о незрячих и неслышащих, а также о людях с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Я сама активно голосую на федеральных и московских выборах, поэтому повторюсь, что на участках в Москве помощь избирателям с нарушениями зрения предусмотрена», — сказала она.

Гурцкая отметила, что Общественная палата впервые в этом году обратилась к наблюдателям для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав людей с инвалидностью на участках.

«И наблюдатели нам подтверждают, что голосование становится доступнее и комфортнее. И это, безусловно, нас очень радует. Помещения для голосования размещены на первых этажах, что соответствует критериям доступности. Они обеспечены пандусами, поручнями, тактильными указателями, настилами и всеми необходимыми приспособлениями для голосования», — заявила Гурцкая.

Третий и последний день голосования на парламентских выборах проходит в России 19 сентября. Избирательные участки в Москве и области будут работать до 20:00.