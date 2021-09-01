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    01 сентября 2021, 16:17

    Глава ЦИК Памфилова предупредила провокаторов на выборах о сюрпризе

    Андрей Иванов

    Всех провокаторов, которые решат два раза проголосовать на парламентских выборах, ждет сюрприз — особый механизм, который не позволит им провернуть задуманное. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Памфилова предупредила провокаторов на выборах о сюрпризе

    «Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно — они готовятся», — привела пресс-служба ЦИК слова руководителя ведомства.

    Она подчеркнула, что то проблема двойного голосования впервые проявилась на зарубежных избирательных участках, поэтому механизм борьбы с провокаторами будет работать и в других странах.

    Ранее заместитель главы Минцифры Олег Качанов на заседании ЦИК рассказал, что в ведомстве работают над созданием сервиса, который позволит предотвратить случаи двойного голосования. По его словам, члены участковых избирательных комиссий смогут в реальном времени получить информацию о включении избирателя в список участников дистанционного электронного голосования и сообщение о том, что он получил бюллетень в другом месте.