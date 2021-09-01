Глава ЦИК Памфилова предупредила провокаторов на выборах о сюрпризе

Всех провокаторов, которые решат два раза проголосовать на парламентских выборах, ждет сюрприз — особый механизм, который не позволит им провернуть задуманное. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно — они готовятся», — привела пресс-служба ЦИК слова руководителя ведомства.

Она подчеркнула, что то проблема двойного голосования впервые проявилась на зарубежных избирательных участках, поэтому механизм борьбы с провокаторами будет работать и в других странах.

Ранее заместитель главы Минцифры Олег Качанов на заседании ЦИК рассказал, что в ведомстве работают над созданием сервиса, который позволит предотвратить случаи двойного голосования. По его словам, члены участковых избирательных комиссий смогут в реальном времени получить информацию о включении избирателя в список участников дистанционного электронного голосования и сообщение о том, что он получил бюллетень в другом месте.