Легитимность голосования обеспечат наблюдатели. Как будут защищать выборы в России

До старта выборов в России осталось чуть менее месяца. Но уже активизировались внешние силы, которые намерены подорвать легитимность предстоящего голосования. Об этом говорится в специальном докладе экспертов проекта «Независимый общественный мониторинг». Подобные практики уже использовались в других странах. Также специалисты оценили программы партий, которые выставили своих кандидатов на предстоящем голосовании. В Подмосковье обсудили эти презентации с региональными экспертами. Опрошенные «360» специалисты оценили доклады и поделились своими выводами.

Цели внешних атак

Выборы всегда использовались внешними силами для последующего давления. Авторы доклада напомнили, что США использовали практически одинаковую методику во время голосования в Венесуэле, Северной Македонии и Белоруссии. Результатом стало непризнание выборов и введение санкций.

Но к выборам этого года в за границей поняли, что российское общество не поддерживает радикальную оппозицию, политические структуры «несистемщиков» слабы и маргинальны. Поэтому объектом атаки стала легитимность российских выборов в целом, их бойкотирование.

Члены несистемной оппозиции, призывающие к массовому бойкоту предстоящего голосования. Для склонения избирателей используется круговая порука, когда местные эксперты приводят данные из европейских СМИ, а европейские СМИ цитируют местных экспертов. Отдельное место здесь занимает Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое в своих докладах приводит цитаты местных экспертов, критически настроенных к предстоящему голосованию.

В России создана эффективная система защиты от подобной подрывной активности, запас прочности которой достаточен. Как пояснил в беседе с «360» член Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Петр Ульянов, несистемные оппозиционные силы используют давление на эмоции гражданского общества, чтобы склонить его к неконструктивным моментам. Но на легитимности и признании выборов это вряд ли скажется.

«Выборы в России должны быть гласными и открытыми — это главные гарантии легитимности. Также важно, чтобы на участки пришло как можно большее количество избирателей. Когда люди придут и проголосуют, то это сделает выборы достойными и конкурентными», — заявил он.

Эксперт напомнил, что совсем без наблюдателей предстоящее голосование также не обойдется. На избирательные участки прибудут представители кандидатов и партийных объединений. Кроме того, будут независимые наблюдатели, представляющие интересы избирателей.

«Общественная палата России и Общественная палата Московской области сейчас готовят своих наблюдателей, которые не заинтересованы в каких-либо политических силах, а будут представлять гражданское общество. Тем самым они будут гарантами легитимности данных процессов», — рассказал Петр Ульянов.

Он отметил, что в Московской области также будет работать специальная группа, созданная на базе Совета по правам человека при губернаторе Подмосковья. Кроме того за соблюдением правил предстоящих выборов будут наблюдать международные эксперты. Все это сделает любые заявления нелегитимности избирательного процесса несостоятельными.

Партийные программы

Пока внешние силы пытаются добиться непризнания выборов в России политические объединения представили собственные программы. Наибольшее внимание партии уделили социальным темам: образованию, культуре, жилью, доходам населения и здравоохранению. Не обошли стороной темы налогов, экономики и бизнеса.

Одной из главных тем стал вопрос экологии, который в последнее время все больше волнует россиян.

Председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов в беседе с «360» отметил, что вопросы чистого воздуха и воды уже давно волнуют жителей.

«Я, как человек, работающий с большим количеством людей это вижу. Экология стала важной темой для жителей России. Страна развивается и люди хотят жить в комфортной экологичной среде, в комфортных условиях, с чистым воздухом и чистой водой. Такой запрос сейчас очень велик», — заявил он.

По мнению Репяхова, то, что партии актуализировали это вопрос позволит искать пути решения накопившихся проблем.

«Это видно на примере Московской области. Правительство активно занимается экологической повесткой и вполне успешно. Да, проблемные зоны остаются, но то, что у власти к этому большое внимание и вопросы решаются — это объективный факт», — подчеркнул он.

Согласно данным доклада экспертов «Независимого общественного мониторинга», только пять партий поставили в свою программу вопрос пандемии коронавирусной инфекции и вакцинации населения. Также очень важную социальную тему, как поддержка семей затронули только шесть партий, из которых только одна «Единая Россия» приводит конкретные предложения. Остальные привели только лозунги.

«Народная» программа «Единой России» готовилась с учетом предложений граждан. В итоговом документе кандидаты добавили конкретные планы по реализации всех идей. В программных документах остальных политических объединений таких данных нет. Эксперты не исключили, что партии не стали использовать свои программы для привлечения избирателей. По мнению Артема Репяхова, это ошибка.

«Избиратели обращают внимание на проработанные программы. Для людей важно прикладное положение конкретных предложений. Лозунг „Сделаем жизнь лучше“ — это хорошо, но не цепляет. „Сделаем жизнь лучше в вашем дворе, улучшив вот это, это и это“ — это актуально и привлекает людей», — пояснил эксперт.

Артем Репяхов отметил, что для большинства народных избранников, которые победят на выборах, основной темой повестки станет работа на местах с жителями. Кроме законодательной функции депутаты должны знать все проблемы и задачи, которые требуют поиска решений. Это позволит наладить хороший диалог жителей и парламентариев. В результате это повысит доверие к партиям.