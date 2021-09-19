Глава Мособлизбиркома призвал участников голосования соблюдать нормы закона и этикета

Всем участникам избирательного процесса необходимо уважать друг друга и вести себя в рамках закона, не нарушать элементарный этикет и правила хорошего тона, заявил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. По его словам, на голосовании в этом году из-за этого иногда возникали конфликтные ситуации.

Березкин отметил, что каких-то типовых случаев таких конфликтов нет. Каждый случай нужно рассматривать отдельно: где-то люди не соблюдали санитарные нормы, которые установлены на территории региона, где-то происходят споры из-за незнания законодательства.

«Как вчера рассказывал, есть несоответствие документов или непонимание самими членами комиссии или СМИ той или иной нормы в законе, по которой он приходит на участке и как должен действовать на участке и какие документы в какие сроки должен предоставлять», — пояснил глава Мособлизбиркома.

Он обратил внимание, что у некоторых людей, которые приходят на участки, почему-то возникает желание показать свое превосходство, но такого быть не должно. Все стороны должны относиться друг к другу с уважением.

«Огромное моральное давление оказывается на всех членов участковых комиссий со стороны наблюдательского сообщества. Это довольно серьезная проблема. В ряде УИКов вызывали скорую, чтобы восстановить здоровье человека, которые перенервничал», — отметил Березкин.

В России — третий день выборов. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Главные события решающего дня голосования — в текстовой трансляции «360».