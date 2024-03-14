Выборы 14 марта 2024, 19:31 Фейк: женщин в роддомах Москвы заставляли голосовать на выборах президента Слух о принуждении к голосованию на выборах в роддомах Москвы опровергли РИА «Новости»

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В мессенджерах появилась информация о том, что женщин в московских роддомах принудительно заставляют голосовать на выборах президента. Она оказалась фейком.

Фейк

В ряде Telegram-каналов разместили сообщения и видеозаписи о том, что женщин в московских роддомах принуждают голосовать на выборах. Авторы публикаций утверждали, что распоряжение якобы поступило во все роддома столицы.

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На видео будто бы медработник роддома № 3 сообщила роженицам, что им нужно написать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и голосовать прямо там, в клинике, в «принудительной форме».

Правда

Данные видео появилось в Сети еще в марте 2018 года и не имеют отношения к выборам президента 2024 года. Голосование в России проводят на добровольной основе, в строгом соответствии с законодательством. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в досрочном голосовании на выборах президента России приняли участие более 2,3 миллиона человека.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.