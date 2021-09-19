«Это очень достойная цифра». Зампред ОП Подмосковья Дмитриева оценила явку на выборы

Предварительная явка 40% избирателей на выборы в России — приличный и достойный результат, как и сам процесс голосования. Об этом в эфире «360» заявила заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Как мне кажется, это очень достойная цифра. И здесь следует отметить, что трехдневное голосование — удобный формат, чтобы люди воспользовались своим избирательным правом в тот момент времени, когда им это комфортно. Поэтому я думаю, что это был вполне гармоничный процесс и это очень достойная явка», — сказала Дмитриева.

В Подмосковье в течение трех дней голосования работали 5,5 тысячи общественных наблюдателей, которые имели доступ к прямой трансляции с каждого участка в регионе. По словам Дмитриевой, плотная явка отмечалась на протяжении всех трех дней голосования.

Были и обращения по разного рода нарушениям. Но не было таких, которые с помощью Мособлизбиркома не удалось бы исправить в течение дня.

«Угол камеры мы отстраивали вот уже непосредственно 17-го числа на нескольких избирательных участках, потому что недостаточно угол обзора охватывал все, что необходимо видеть наблюдателю во время голосования. Также где-то были не сброшюрованы журналы, все это поправлялось», — рассказала она.

Дмитриева также выразила уверенность, что за электронным голосованием — будущее.

«Самое дорогое, что есть в нашей жизни, — это время, и когда есть возможность его не тратить даже на избирательных процессах, то голосовать дистанционно, электронно, это, конечно, огромный шаг и навстречу электорату, и вообще, абсолютно по-взрослому», — заявила зампред ОП Московской области.

В Подмосковье по состоянию на 18:00 воскресенья явка на выборы поставила 41,7%. Проголосовали уже около 2,48 миллиона человек, сообщили в Мособлизбиркоме.