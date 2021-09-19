По состоянию на 18:00 на территории Московской области явка составила 41,7%. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

Свой выбор сделали уже около 2,48 миллиона человек, уточнил председатель избирательной комиссии региона Илья Березкин.

В 15:00 явка на голосование составляла 37,63%. Активнее всего, по словам главы Мособлизбиркома, голосуют жители Балашихи, Орехово-Зуевского и Коломенского городских округов.

Всего в Московской области более 5,9 миллиона избирателей. Участки будут продолжать свою работу до 20:00. Наблюдение за избирательным процессом осуществляют более 21 тысячи человек.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в этом году в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Московской области жители также выбирают депутатов Мособлдумы.