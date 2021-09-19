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    19 сентября 2021, 12:03

    «Это абсолютно логично». Режиссер Кончаловский назвал плюсы трехдневного голосования

    Александр Блинов

    Избирательная система в России развивается, и решение о трехдневном голосовании на выборах в Госдуму было правильным, поскольку это дает людям спокойно изъявить свою волю без лишней спешки. Об этом «360» заявил кинорежиссер Егор Кончаловский.

    «Это абсолютно логично». Режиссер Кончаловский назвал плюсы трехдневного голосования

    «Наша выборная система, она развивается в очень правильном направлении. Три дня — это правильно, потому что какая-то убирается нервозность, торопыжничество. Хотя это большая нагрузка на избирательную систему, на ЦИК, общественников, тем не менее, мне кажется, что за эти три дня общественники могут даже с большим вовлечением поучаствовать», — сказал Кончаловский.

    Если бы в рамках демократической процедуры не возникало каких-то сложностей и нарушений, было бы странно, отметил режиссер. Но вместе с тем ЦИК реагирует на все возможные попытки подорвать процесс.

    «Мне кажется, что ЦИК реагирует на это достаточно сильно, то есть это не проходит мимо ушей, и быстро, и внимательно. Поэтому мне кажется, что мы идем в правильном направлении. Другой вопрос, что не надо обольщаться и радоваться особенно. Мы строим определенное общество у нас. И выборы в этом смысле самое важное», — заявил Кончаловский.

    Режиссер поделился собственным наблюдением, что интерес к выборам вырос среди молодежи.

    Кончаловский также поддержал трехдневный формат голосования.

    «Я убежден, что и у однодневной системы — у любой системы — есть свои плюсы и свои минусы. Я вот лично вижу больше плюсов в трехдневной системе, потому что убирается элемент, когда огромная страна в один день должна сделать выбор, принять решение, прийти. Ну представьте — десятки миллионов людей. Поэтому трехдневная система — это абсолютно логично, с нашими расстояниями, с нашими дальними рубежами, куда вертолеты летают, чтобы два бюллетеня получить», — объяснил он.

    Сегодня проходит третий и основной день голосования на парламентских выборах в России. В Московской области избирательные участки будут работать до 20:00. По данным на 10:00 воскресенья, в Подмосковье проголосовали 29,71% от общего числа избирателей.