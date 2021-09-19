«Это абсолютно логично». Режиссер Кончаловский назвал плюсы трехдневного голосования

Избирательная система в России развивается, и решение о трехдневном голосовании на выборах в Госдуму было правильным, поскольку это дает людям спокойно изъявить свою волю без лишней спешки. Об этом «360» заявил кинорежиссер Егор Кончаловский.

«Наша выборная система, она развивается в очень правильном направлении. Три дня — это правильно, потому что какая-то убирается нервозность, торопыжничество. Хотя это большая нагрузка на избирательную систему, на ЦИК, общественников, тем не менее, мне кажется, что за эти три дня общественники могут даже с большим вовлечением поучаствовать», — сказал Кончаловский.

Если бы в рамках демократической процедуры не возникало каких-то сложностей и нарушений, было бы странно, отметил режиссер. Но вместе с тем ЦИК реагирует на все возможные попытки подорвать процесс.

«Мне кажется, что ЦИК реагирует на это достаточно сильно, то есть это не проходит мимо ушей, и быстро, и внимательно. Поэтому мне кажется, что мы идем в правильном направлении. Другой вопрос, что не надо обольщаться и радоваться особенно. Мы строим определенное общество у нас. И выборы в этом смысле самое важное», — заявил Кончаловский.

Режиссер поделился собственным наблюдением, что интерес к выборам вырос среди молодежи.

Кончаловский также поддержал трехдневный формат голосования.

«Я убежден, что и у однодневной системы — у любой системы — есть свои плюсы и свои минусы. Я вот лично вижу больше плюсов в трехдневной системе, потому что убирается элемент, когда огромная страна в один день должна сделать выбор, принять решение, прийти. Ну представьте — десятки миллионов людей. Поэтому трехдневная система — это абсолютно логично, с нашими расстояниями, с нашими дальними рубежами, куда вертолеты летают, чтобы два бюллетеня получить», — объяснил он.

Сегодня проходит третий и основной день голосования на парламентских выборах в России. В Московской области избирательные участки будут работать до 20:00. По данным на 10:00 воскресенья, в Подмосковье проголосовали 29,71% от общего числа избирателей.