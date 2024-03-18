Выборы 18 марта 2024, 22:22 Эрдоган тепло поздравил Путина с убедительной победой на выборах Эрдоган поздравил Путина с переизбранием на пост президента РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе теплой беседы Эрдоган назвал победу российского лидера убедительной и пожелал ему новых успехов «в государственной деятельности на благо народа России».

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди также приветствовал переизбрание российского президента, опубликовав пост в социальной сети Х, в котором он выразил надежду на совместную работу по укреплению отношений между двумя странами.

Действующий президент России получил 87,28% голосов после обработки 100% протоколов.

Ранее нейросеть «Жириновский» оценила рекордную явку на выборах президента России, отметив, что такой показатель свидетельствует о едином, сильном и неравнодушном народе.