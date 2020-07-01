Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа завершили голосование

На Урале голосование завершилось. Сделали свой выбор по поправкам к Конституции жители Свердловской, Челябинской, Пермской областей, а также республики Башкортостан, ХМАО, Тюменской и Курганской областей.

Все участки закрылись в 20:00 по местному времени. Разница с Москвой у этих регионов — два часа.

В Свердловской области 25 июня было открыто 2532 избирательных участка. Всего же по стране 25 июня начали свою работу более 96,5 тысячи пунктов.

Голосование по поправкам должно было состояться еще в апреле, но его перенесли из-за эпидемической ситуации в стране на 1 июля. Позже власти приняли решение растянуть голосование на неделю, позволив, таким образом, россиянам самим выбирать удобный день для того, чтобы посетить участки.

Также в этом году впервые можно было отдать свой голос электронно. Такой услугой смогли воспользоваться те, у кого есть прописка в Москве или в Нижнем Новгороде. Впервые сделать выбор максимально удаленно от избирательного участка смог космонавт Анатолий Иванишин — он проголосовал на борту МКС.