«Единая Россия» укрепила лидерство на выборах в Госдуму после обработки 99% протоколов

Партия «Единая Россия» по итогам обработки 99% протоколов набрала на выборах в Госдуму 49,82% голосов. Об этом со ссылкой на данные Центризбиркома РФ сообщило РИА «Новости».

КПРФ набрала 19% голосов. ЛДПР поддержали 7,49% проголосовавших. «Справедливая Россия — За правду» получила 7,42% голосов. В Госдуму, согласно предварительным данным, также проходит партия «Новые люди», которая заручилась поддержкой 5,35% избирателей на голосовании.

Таким образом, в нижнюю палату парламента VIII созыва могут пройти пять партий, преодолевших пятипроцентный барьер. Единороссы лидируют в 199 одномандатных округах, кандидаты от КПРФ — в девяти, выдвиженцы от «Справедливой России — За правду» — в восьми, согласно данным ЦИК.

«Единая Россия» также вышла в лидеры на выборах депутатов Московской областной думы, сообщил ранее секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов.