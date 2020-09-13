В Общественном штабе расшифровали бюллетени онлайн-голосования двух участков
Об этом заявил руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов. Окончательные данные включают голоса 62 человек, которые зарегистрировались на онлайн-голосование, но позже пришли на участок.
Уточненная явка на онлайн-голосовании составила: в Бабушкинском округе — 93% (1662 избирателя получили э-бюллетень), в Марьино — 95% (2837 избирателя получили э-бюллетень)
По итогам голосования в каждом округе будут избраны два депутата.
Ранее Алексей Венедиктов сообщал, что для проверки работы комплексов обработки избирательных бюллетеней на двух участках в Марьино и в Бабушкинском районе, определенных жеребьевкой, будет проведен ручной пересчет голосов. Ни на одном из них нарушений и технических сбоев выявлено не было.
Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской областях и Краснодарском крае были признаны недействительными избирательные бюллетени на некоторых участках.