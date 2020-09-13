Памфилова рассказала о нарушениях на выборах

В ряде регионов признали недействительными избирательные бюллетени на отдельных участках. В ЦИК России разбирали случаи в Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской областях и Краснодарском крае, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент «360».

В частности, в интернете появилась информация о вскрытии сейф-пакетов с избирательными бюллетенями тех, кто проголосовал досрочно на участке № 1894 Саратова. В ходе проверки выяснилось, что сейф-пакеты действительно вскрыли «с целью удостовериться в правильности подсчета выданных в течение дня бюллетеней». Это решение признали незаконным, все 58 бюллетеней из сейф-пакета признали недействительными. По словам Памфиловой, в УИКе «плохо читали инструкции» от Центризбиркома.

В Самарской области на участке № 2902 на нескольких бюллетенях не нашли фамилии кандидата Алексея Шатилова. Если это подтвердится, эти бюллетени признают недействительными.

В Орловской области на участке № 121 было выявлено нарушение на досрочных выборах. После проверки списков избирателей было установлено, что подписи некоторых избирателей за полученные избирательные бюллетени отсутствуют. В итоге 432 избирательных бюллетеня из одного сейф-пакета на участке признали недействительными.

Также поступали сообщения о том, что в Татарстане пропали сейф-пакеты с бюллетенями. В самой республике назвали это фейком.