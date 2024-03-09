Эксклюзив 09 марта 2024, 16:45 Голосование вдали от дома. Жители Подмосковья поучаствуют в выборах президента в Донбассе Члены избиркомов Подмосковья приехали в Донбасс перед выборами президента

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Члены избирательных комиссий из Московской области приехали в Донбасс. Совместно с волонтерами они проинформируют о ходе выборов людей, которые находятся вдали от дома и вне места прописки.

Прикомандированные работники из Подмосковья уже на протяжении двух лет осуществляют шефство над новыми регионами России. Всего там находятся несколько десятков тысяч специалистов: врачей, учителей, строителей, ремонтников и дорожников. Все они приехали для того, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее, зачастую в ущерб собственным условиям проживания.

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Даже в этих непростых реалиях подмосковные работники не отказываются от своего конституционного права голоса на выборах президента.

«Я считаю, что это большое счастье — иметь возможность оказывать помощь и находиться в нужном месте в нужное время. Редкая удача и действительно большое счастье. Для меня — честь и гордость», — рассказала заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская.

Работники из Подмосковья могут прикрепиться к любым избирательным участкам, например, в Мариуполе или Новоазовске. Необходимо лишь заполнить заявление. Также отдать голос можно с помощью «Мобильного избирателя».

Центризбирком ранее пересчитал россиян с правом голоса. К началу 2024 года в стране проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве — 7,6 миллиона человек, в Подмосковье — свыше шести миллионов.