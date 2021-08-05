Депутат назвал отказ наблюдателей ОБСЕ приезжать в Россию прогнозируемым

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков назвал отказ наблюдателей ОБСЕ приезжать на выборы в Россию прогнозируемым. Решение обсуждалось ранее, а в Европе звучали слова, что выборы в России будут нелегитимными. Об этом он заявил в разговоре с «360».

«Но как ты можешь это говорить, если выборов еще не было. Все это подготовка к следующим политическим заявлениям о возможном непризнании выборов», — добавил Новиков.

Помимо ОБСЕ в мире есть и другие структуры, которые владеют правом наблюдения. Депутат заявил, что в качестве наблюдателей приедут представители соседних стран.

«ОБСЕ — это не единственная структура, которая обладает правом наблюдения. То, что сейчас прозвучало заявление о ненаправлении наблюдателей с организации, не означает, что наблюдателей не будет. У нас в пространстве прежнего СССР сложились определенные структуры, которые позволяют наблюдать за ходом голосования», — рассказал «360» Дмитрий Новиков.

Он отметил, что наблюдатели из соседних стран были на всех выборах, которые проходили в странах СНГ: в Таджикистане, Белоруссии, Узбекистане. Эта практика, по мнению депутата, продолжится и в России.

Новиков выразил мнение о том, что в России сделали правильный выбор в пользу офлайн-выборов во время пандемии. По его мнению, даже программист никогда не сможет сказать, что онлайн-голосование может быть чистым и честным. Депутат предположил, что к всплескам заболеваний выборы не приведут, потому что будут соблюдены все меры безопасности.