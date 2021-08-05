Политолог объяснил, кто заменит наблюдателей ОБСЕ на выборах в России

Вместо наблюдателей от ОБСЕ, которые отказались приезжать на сентябрьские выборы в Госдуму, в Россию могут приехать наблюдатели от СНГ. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин также выразил мнение о том, что наблюдать за выборами будут представители из стран Западной Европы.

Макаркин предположил, что кроме наблюдателей от СНГ по частным приглашениям из различных стран приедут политики из оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии», представители французской партии «Национальный фронт», которую возглавляет бывший кандидат в президенты Марин Ле Пен.

ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на парламентские выборы в России из-за ограничений, наложенных российскими властями. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что главной причиной такого решения стала позиция России по Белоруссии.

Политолог отметил, что в последнее время наблюдается ухудшение отношений России к ОБСЕ и ОБСЕ к России. На последнем крупном мероприятии ОБСЕ в начале июля российская делегация просто ушла во время принятия резолюции по России и Крыму.

По мнению политолога, это ухудшение отношений — результат выборов в Белоруссии. Были разные оценки со стороны стран — участников ОБСЕ и со стороны России по поводу того, что происходило в Белоруссии прошлом году, и поддержка России Александра Лукашенко.

«Страны ОБСЕ отнеслись к его избирательной кампании и подсчету голосов резко отрицательно. Это стало импульсом. Перед этим тоже было много противоречий, поэтому белорусские события сыграли значимую роль», — отметил Макаркин.