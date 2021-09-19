Денис Майданов проголосовал на выборах в гимназии в Одинцове

Заслуженный артист РФ, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов проголосовал на выборах в гимназии № 14 в Одинцове. По его мнению, на участке делается все, чтобы избирательный процесс шел в открытой, спокойной и комфортной обстановке.

«Раз в пять лет вся страна принимает решение — каждый житель имеет право проголосовать за будущее нашего Отечества. И, конечно, участие в выборах — это проявление своей гражданской позиции», — подчеркнул артист.

Сегодня в России проходит основной день голосования на выборах разного уровня. В этом году голосование сделали многодневным — с 17 по 19 сентября. Решение об этом было принято на фоне сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.

Жители всей страны выбирают депутатов Госдумы нового созыва, в Подмосковье также проходят выборы в Московскую областную думу. По данным Мособлизбиркома, на 12:00 явка в регионе составила 32,5%.