Выборы 16 марта 2024, 09:34 Явка на выборах президента России на Чукотке превысила 68% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Явка в Чукотском автономном округе на 12:00 по местному времени 16 марта составила 68,24%. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Чукотка сегодня».

В регионе на избирательные участки приходят целыми семьями. Люди берут с собой детей и внуков. Многие взрослые вспоминают, как сами приходили на выборы с родителями.

Реклама

По словам жительницы Анадыря Надежды Б., участие в голосовании для нее — семейная традиция, все ее близкие всегда голосуют вместе.

Вместе с детьми пришла на участок и руководитель регионального штаба ОНФ Алена Вакарик. Ее дочь приняла участие в голосовании в первый раз.

«Наша страна дала очень многое моей семье и моим детям», — сказала Вакарик.

Она подчеркнула, что сейчас от голоса каждого зависит судьба и будущее России.

Выборы президента РФ проходят в этом году три дня. Они стартовали 15 марта и продлятся до воскресенья, 17 марта.