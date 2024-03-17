Выборы 17 марта 2024, 17:56 Чемпион мира по боксу по версии IBA Asia проголосовал на выборах в Мытищах Чемпион мира по боксу по версии IBA Asia Акопян проголосовал в Мытищах

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Чемпион мира по боксу по версии IBA Asia Сергей Акопян проголосовал на выборах президента России в Подмосковье. Свой выбор спортсмен сделал на избирательном участке в Мытищах.

В беседе с журналистам Акопян отметил, что избирательный процесс для него имеет большое значение. Он всегда принимает участие в голосовании, потому что ему небезразлична судьба страны.

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«Каждый мужчина и семьянин должен заботиться о своём будущем, о будущем своей семьи. Я голосую на каждых выборах, потому что считаю это настоящим поступком, настоящим долгом», — подчеркнул боксер.

По данным Мособлизбиркома на 15:00 17 марта, на президентских выборах в регионе проголосовали более четырех миллионов человек (с учетом данных по ДЭГ).