Выборы 16 марта 2024, 16:20 Явка на выборах президента России на 16:00 достигла 50,36% Булаев: явка на выборах на 16:00 с учетом ДЭГ составила 50,36% РИА «Новости»

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По данным на 16:00, явка на выборах президента России с учетом показателей ДЭГ составила 50,36%. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

К 16:20, по его информации, показатель (с учетом дистанционного электронного голосования) вырос до 51,77%.

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Выборы президента России в этом году проходят три дня — с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования. Почти треть регионов страны может воспользоваться для голосования в том числе форматом ДЭГ.

По данным Минцифры, утром 16 марта (информация на 11:00) на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор сделали более 80% избирателей. Это 3,8 миллиона человек.

В число регионов-лидеров по явке на платформе ДЭГ вошли Камчатка, Алтайский край, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская, Свердловская области и Чувашия.