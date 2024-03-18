Выборы 18 марта 2024, 09:22 Более 300 тысяч россиян проголосовали за рубежом МИД: по состоянию на 08:30 за рубежом проголосовали более 372 тысяч россиян Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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За рубежом в президентских выборах по состоянию на 08:30 по московскому времени приняли участие более 372 тысяч человек. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала.

По ее словам, последние избирательные участки за рубежом закрылись в 05:00 по Москве. Пока окончательного результата по голосованию там нет.

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«На сегодня на момент 8:30 по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек», — уточнила дипломат.

Она добавила, что это еще не окончательные данные. Но уже назвала этот результат беспрецедентным.

МИД Польши назвал президентские выборы в России незаконными из-за проведенного в Донбассе голосования. Власти страны отказались признавать результаты на тех территориях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в «нелегитимности» выборов незаконными. По его словам, на это указывает огромный уровень поддержки действующего главы государства России Владимира Путина.