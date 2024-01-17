Выборы 17 января 2024, 10:40 Более 2,5 миллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина на выборы Избирательный штаб: в поддержку Путина собрали уже более 2,5 млн подписей РИА «Новости»

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На сегодня в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего лидера страны Владимира Путина на выборах главы государства собрали уже более 2,5 миллиона подписей по всей стране. Информация об этом появилась на сайте его избирательного штаба.

В сообщении отметили, что регионы продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы.

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Одновременно продолжается и проверка подписных листов. Сбором подписей занимаются волонтерские организации, ОНФ и партия «Единая Россия».

Накануне вечером секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак заявил, что на площадках партии с момента начала процедуры собрали свыше миллиона подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы лидера страны.

Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года. Постановление об этом приняли на заседании Совета Федерации 7 декабря минувшего года.