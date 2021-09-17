Более 10% записавшихся на онлайн-голосование уже сделали свой выбор

Более 10% избирателей, которые записались на дистанционное электронное голосование, уже проголосовали. Об этом заявил замглавы Минцифры России и главный конструктор ГАС Выборы Олег Качанов, написал «Интерфакс».

Он рассказал, что по состоянию на 08:45 17 сентября более 10% от общего количества подавших заявления россиян уже успешно проголосовали. Дистанционное голосование в Москве идет на сайте mos.ru.

Досрочное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе стартовало в 08:00 в Ростовской, Нижегородской, Мурманской, Курской, Ярославской областях, а также в Севастополе.

«Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования», — отметили в Минцифры.

Избирательные участки в Москве и Московской области уже работают. Первыми в стране участки для голосования в стране открылись на Камчатке, затем в Хабаровском крае, Приморском крае, Еврейской автономной области, Амурской области, Якутии и Забайкалье.

Выборы разных уровней проходят в России с 17 по 19 сентября.