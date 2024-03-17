Выборы 17 марта 2024, 16:15 «Байден» и «Трамп» проголосовали в Лобне Артисты переоделись в Байдена и Трампа и посетили выборы в Лобне

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Многие избиратели подошли к посещению выборов с креативом. Последний — основной — день голосования не менее богат на сюрпризы, чем первые два. В Лобне избирательный участок посетили нынешний «президент» США Джо Байден и его «предшественник» Дональд Трамп.

За масками прятались артисты местного театра. Они разыграли сценку, в которой «Байден», едва не падая, забирается на ступеньки, а «Трампу» с оранжевым лицом приходится поддерживать его. Они также озвучили цель своего приезда: посмотреть, как проходят настоящие демократические выборы.

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«Смотри, Джо, здесь тебя бы не выбрали», — сказал «Трамп» своему спутнику.

Чтобы проголосовать, артистам пришлось снять маски. После этого, вновь облачившись в наряды американских политиков, они продолжили веселить пришедших на выборы жителей Лобни.

«Нам есть чему поучиться, это мы поняли. It is beautiful — russiаn выборы», — сказали «Байден» и «Трамп», покидая участок.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области один из избирателей прискакал на участок на вороном коне. Мужчина, облаченный в гусарский костюм, изображал графа Николая Оржицкого.