Выборы 16 марта 2024, 00:02 Мужчина в костюме гусара проголосовал на избирательном участке в Ленобласти Житель Ленобласти в костюме гусара прискакал на коне, чтобы проголосовать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина в гусарском костюме прискакал на коне на избирательный участок в Ломоносовском районе Ленинградской области, чтобы проголосовать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Леноблизбирком.

«Вот такой эффектный и галантный избиратель проголосовал сегодня на одном из избирательных участков Ломоносовского района», — написал канал.

Реклама

Мужчина в образе благородного графа Николая Оржицкого прискакал на вороном коне. Он подарил цветы председателю участковой комиссии и поздравил избирателей Оржицкого сельского поселения с таким важным событием, как выборы президента страны.

Администрация Ломоносовского района отметила, что перформанс подарил местным жителям не только положительные эмоции, но и яркие фотографии.

Ранее сообщили о появлении необычного наблюдателя на избирательном участке на Ямале. Им оказался кот Кузя, которого взял с собой на работу в качестве талисмана один из членов УИК.