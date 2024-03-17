Эксклюзив 17 марта 2024, 19:11 Авксентьева заявила об отсутствии нарушений на участках Сибири и Дальнего Востока Депутат Авксентьева подвела итоги голосования в Сибири и на Дальнем Востоке РИА «Новости»

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Нарушений в ходе трех дней голосования на участках в Сибири и на Дальнем Востоке не выявили. Об этом в комментарии «360» заявила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

Она пояснила, что находится в постоянном контакте с региональными отделениями, работающими на участках наблюдателями и волонтерами.

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«Серьезных нарушений нет. Поступают какие-то звонки, разбираемся: как правило, это незначительные вещи, которые требуют уточнения», — рассказала Авксентьева.

Депутат добавила, что участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись и сейчас поступают первые данные о результатах.

Она отметила, что россияне с большим энтузиазмом приняли участие в голосовании, понимая всю его важность. Теперь осталось только дождаться завершения результатов.

Явка на выборах президента России по данным на 19:00 составила 73,25%. Такие данные появились на сайте ЦИК, где учитывают число проголосовавших на участках и в системе ДЭГ.

До конца голосования остался час. Комиссии приступят к подсчетам в 20:00 по московскому времени. Первые результаты ЦИК пообещал огласить после 21:00.