17 марта 2024, 19:11
Авксентьева заявила об отсутствии нарушений на участках Сибири и Дальнего Востока
Депутат Авксентьева подвела итоги голосования в Сибири и на Дальнем Востоке
Нарушений в ходе трех дней голосования на участках в Сибири и на Дальнем Востоке не выявили. Об этом в комментарии «360» заявила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
Она пояснила, что находится в постоянном контакте с региональными отделениями, работающими на участках наблюдателями и волонтерами.
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«Серьезных нарушений нет. Поступают какие-то звонки, разбираемся: как правило, это незначительные вещи, которые требуют уточнения», — рассказала Авксентьева.
Депутат добавила, что участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись и сейчас поступают первые данные о результатах.
Она отметила, что россияне с большим энтузиазмом приняли участие в голосовании, понимая всю его важность. Теперь осталось только дождаться завершения результатов.
Явка на выборах президента России по данным на 19:00 составила 73,25%. Такие данные появились на сайте ЦИК, где учитывают число проголосовавших на участках и в системе ДЭГ.
До конца голосования остался час. Комиссии приступят к подсчетам в 20:00 по московскому времени. Первые результаты ЦИК пообещал огласить после 21:00.
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