Важное 16 марта 2024, 13:39 Андрей Воробьев проголосовал на выборах президента России

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах президента России. Вместе с собой на участок глава региона взял сыновей.

«Дело важное, хочется, чтобы парни с детства понимали, что быть гражданином — это еще и всегда делать выбор, каким путем пойдет дальше наша страна», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что в Московской области продолжают работу около четырех тысяч избирательных участков. Он выразил благодарность всем, кто в эти дни работает в избирательных комиссиях и приходит голосовать.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня — с 15 по 17 марта. В Подмосковье могут проголосовать более шести миллионов человек. После первого дня голосования явка в регионе составила более 31%.

За прозрачностью и легитимностью выборов наблюдают около 12 тысяч наблюдателей от Общественной палаты, общественных организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове работает Центр общественного наблюдения, где круглосуточно можно следить за ходом голосования.